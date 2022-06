Latihan RIMPAC Digelar Mulai 29 Juni

Photo : YONHAP News

Pasukan Amerika Serikat (AS) akan melaksanakan latihan Angkatan Laut multinasional, Latihan Rim of the Pacific (RIMPAC), mulai tanggal 29 Juni.Latihan RIMPAC ke-28 pada tahun ini akan digelar di Kepulauan Hawaii dan California mulai 29 Juni hingga 4 Agustus.Armada Angkatan Laut AS menyatakan bahwa latihan kali ini akan menghadirkan 38 unit kapal perusak, 4 unit kapal selam, 170 unit helikopter, dan 25 ribu personel militer dari 26 negara, termasuk Korea Selatan.Latihan RIMPAC dimulai sejak tahun 1971 dan dilakukan sebanyak dua tahun sekali dengan dipimpin oleh Angkatan Laut AS untuk meningkatkan kemampuan operasi latihan gabungan, melindungi jalur transportasi laut antar-negara di sekitar wilayah Pasifik, serta bersama menangani ancaman.Di tengah situasi konflik dengan China di sekitar laut China Selatan, serta isu Rusia yang menyerang Ukraina, AS menggelar latihan militer skala besar dengan negara-negara sahabat.