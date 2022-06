Tanggapi Peluncuan Rudal Korea Utara, Militer Korea Selatan dan AS Tembakkan Rudal

Photo : YONHAP News

Militer Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menembakkan sejumlah rudal untuk menanggapi peluncuran rudal balistik Korea Utara yang dilakukan pada hari Minggu (05/06) kemarin.Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan melaporkan pada hari Senin (06/06) bahwa militer Korea Selatan dan AS selama sekitar 10 menit menembakkan delapan sistem rudal taktis Angkatan Darat (ATACMS) ke arah Laut Timur mulai pukul 04.45.Di antara 8 rudal tersebut, 7 rudal ditembakkan oleh militer Korea Selatan dan satu rudal oleh militer AS.Menurut JCS, tindakan kali ini menunjukkan bahwa Korea Selatan memiliki kemampuan dan kesiapan untuk menyerang dengan tepat dan segera melawan asal provokasi, komando, dan dukungan, sambil tetap mempertahankan postur pemantauan, meskipun Korea Utara melakukan provokasi rudal dari berbagai lokasi.Pada tanggal 25 Mei, saat Korea Utara meluncurkan 3 rudal termasuk ICBM dan SRBM, militer Korea Selatan dan AS menembakkan rudal balistik darat-ke-darat Hyunmoo 2 milik Korea Selatan dan ATACMS milik Angkatan Darat AS ke arah Laut Timur.Perwakilan JCS Korea Selatan mengecam keras peluncuran rudal Korea Utara dan mendesak rezim itu untuk segera menghentikan provokasi yang meningkatkan ketegangan militer dan memperburuk ketidakstabilan keamanan di Semenanjung Korea.