Photo : YONHAP News

Popularitas film aksi Korea Selatan "The Roundup" yang dibintangi oleh aktor Ma Dong-seok terus naik dan telah berhasil menarik lebih dari 9 juta penonton bioskop di hari ke-20 perilisannya.Menurut data dari jaringan komputer terintegrasi untuk tiket bioskop yang dirilis oleh Dewan Film Korea, film "The Roundup" mencatatkan penambahan penjualan 132 ribu tiket pada Senin (06/06) pagi, meningkatkan jumlah kumulatif penonton film tersebut menjadi sembilan juta orang.Flim "The Roundup" terus menempati puncak box office setiap harinya, kecuali tanggal 1 Juni ketika film blockbuster Hollywood Jurassic World : Dominion dirilis, dan diperkirakan akan mencatatkan jumlah penonton hingga 10 juta orang.Jika film tersebut berhasil membuat pencapaian 10 juta penonton, maka akan menjadi film pertama yang mencapai 10 juta penonton di masa pandemi COVID-19 dan 3 tahun setelah film "Parasite" yang disutradarai oleh Bong Joon-ho.Sementara itu, jumlah penonton film Jurassic World 3 dilaporkan telah menembus 2 juta penonton pada Senin (06/06) di hari ke-6 penayangannya.