Wamenlu Korsel, AS, dan Jepang Bertemu pada Selasa dan Rabu

Photo : YONHAP News

Pertemuan Wakil Menteri Luar Negeri antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) serta pertemuan trilateral antara Korea Selatan, AS dan Jepang akan digelar secara beruntun pada hari Selasa (07/06) dan Rabu (08/06).Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan Kedutaan Besar AS untuk Korea Selatan menyatakan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman, yang tiba di Korea Selatan pada hari Senin (06/06) kemarin, akan bertemu dengan Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun-dong.Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas langkah tanggapan terhadap Korea Utara yang terus melakukan provokasi.Kemudian, pada hari Rabu (08/06) besok, pertemuan Wakil Menteri Luar Negeri dari Korea Selatan, AS dan Jepang ke-10 akan digelar.Ketiganya akan membahas kerja sama menangani masalah Korea Utara dan peran masing-masing negara di kawasan Indo-Pasifik.Kedutaan Besar AS untuk Korea Selatan menyatakan di akun media sosialnya bahwa dalam kunjungan kali ini, Sherman akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin, Menteri Unifikasi Kwon Yong-seh, serta kelompok aktivis LGBT.