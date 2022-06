Wakil Kedua Menlu Korsel Konsultasi Kondisi COVID-19 dengan 7 Negara

Photo : YONHAP News

Wakil Kedua Menteri Luar Negeri Korea Selatan Lee Do-hoon mengadakan pembicaraan via telepon mengenai kondisi manajemen COVID-19 bersama Wakil Menteri Luar Negeri dari 7 negara, termasuk Amerika Serikat (AS), pada hari Senin (06/06) kemarin.Dalam kesempatan itu, Lee menyatakan bahwa Korea Selatan akan memberikan dukungan tambahan senilai 300 juta dolar AS kepada Fasilitas COVAX untuk bantuan vaksin bagi negara-negara berkembang.Ditambahkannya, Korea Selatan akan mengundang para tenaga kerja khusus dari negara-negara berkembang untuk pelatihan proses produksi vaksin mulai Juli, serta akan membuka pertemuan tingkat menteri Agenda Keamanan Kesehatan Global (GHSA) pada bulan November.GHSA adalah badan konsultasi yang dipimpin oleh AS sejak tahun 2014 untuk menghadapi ancaman kesehatan dan penyakit menular jenis baru, dan menghadirkan perwakilan dari 70 negara.Pertemuan Wakil Menteri tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman dan dihadiri oleh Korea Selatan, Australia, India, Jepang, Selandia Baru, serta Vietnam.Perihal Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) juga disebut dalam pertemuan itu.Terkait hal tersebut, Menteri Lee menjelaskan upaya pemerintah Korea Selatan untuk mempersiapkan dimulainya negosiasi IPEF dan menyarankan semua pihak bekerja sama secara aktif agar IPEF dapat memimpin kemakmuran yang stabil di wilayah Indo-Pasifik.