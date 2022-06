Peringatan 9 Tahun Debut, BTS Gelar Pertunjukan Pertama Lagu Baru di YouTube

Photo : YONHAP News

Agensi K-pop yang menaungi BTS, Big Hit Music, menyatakan pada hari Selasa (07/06) bahwa BTS akan menggelar penampilan pertama dari lagu baru mereka di saluran YouTube 'BANGTANTV' pada tanggal 13 dalam rangka perayaan 9 tahun debut mereka.Di hari yang sama, BTS mengumumkan berita mengenai 'Proof Live' yang akan diadakan pada tanggal 13 pukul 21.00 waktu Korea melalui media sosial resminya.Proof Live adalah pertunjukan pertama BTS, setelah perilisan album 'Proof', yang akan menampilkan lagu baru mereka.Dalam penampilan tersebut, BTS akan menyanyikan lagu andalan "Yet To Come" serta secara langsung memperkenalkan album dan lagu-lagu barunya.BTS akan merilis album baru mereka 'Proof' pada tanggal 10 yang berisi kompilasi dari 9 tahun kegiatan mereka sejak debut.