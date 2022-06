Wakil Menteri Korea Selatan dan AS Bertemu di Tengah Spekulasi Nuklir Korea Utara

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) mengadakan pembicaraan di Seoul pada hari Selasa (07/06), di tengah meluasnya spekulasi kemungkinan semakin dekatnya uji coba nuklir ketujuh Korea Utara.Pertemuan antara Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Cho Hyun-dong dan Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman dilakukan hanya dua minggu setelah pertemuan puncak antara Presiden Yoon Suk Yeol dan Presiden AS Joe Biden pada bulan lalu.Keduanya mengecam keras serangkaian provokasi Korea Utara yang terbaru, di mana rezim itu meluncurkan delapan rudal balistik jarak pendek pada hari Minggu (05/06).Setelah pertemuan itu, kedua wakil menteri sepakat untuk terus meningkatkan upaya pencegahan yang diperpanjang dan postur pertahanan gabungan.Mereka juga sepakat untuk meningkatkan komunikasi strategis antara kedua negara, seperti dengan mengaktifkan kembali badan konsultatif strategis untuk pencegahan yang diperpanjang sesuai yang disebutkan dalam pertemuan puncak para pemimpin kedua negara.Sambil memperingatkan tanggapan keras masyarakat internasional terhadap uji coba nuklir Korea Utara, kedua wakil menteri itu juga mendesak pemimpin Korea Utara Kim Jong-un untuk kembali berdialog terkait denuklirisasi.Cho dan Sherman akan mengadakan diskusi trilateral dengan mitranya dari Jepang, Takeo Mori, pada hari Rabu (08/06) untuk bertukar pandangan lebih lanjut mengenai Korea Utara serta isu-isu regional dan global lainnya.