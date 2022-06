Korsel dan AS Unjuk Kekuatan Hadapi Provokasi Korut

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) unjuk kekuatan dengan mengerahkan pesawat tempur F-35A guna menghadapi provokasi rudal Korea Utara.Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan mengungkapkan 20 unit pesawat tempur dari Korea Selatan dan AS melakukan uji penerbangan untuk penyerangan menghadapi ancaman musuh di Laut Barat.Uji kekuatan tersebut menghadirkan empat unit F-35A, dan 16 unit pesawat tempur F-15K dan F-16K dari Angkatan Udara Korsel dan AS, serta F-16 milik Angkatan Udara AS.JCS menilai uji penerbangan kali ini menunjukkan kemampuan dan tekad kuat untuk menyerang target musuh secara tepat dan cepat.Ditambahkan pula, pihaknya terus mempertahankan postur kesiapsiagaan militer untuk menghadapi provokasi tambahan melalui pemantauan pergerakan militer Korea Utara.