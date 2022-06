AS Yakin Korut Dapat Kembali Lakukan Uji Coba Nuklir Kapan Saja dalam Waktu Dekat

Photo : YONHAP News

Perwakilan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Kebijakan Korea Utara Sung Kim mengemukakan bahwa rezim Korea Utara tampak telah menyelesaikan persiapan untuk uji coba nuklir di fasilitas nuklir Punggye-ri dan siap melakukan uji coba nuklir kapan saja.Sung Kim membagikan pandangan tersebut dalam pengarahan via telepon pada hari Selasa (07/06) waktu setempat, mengisyaratkan bahwa uji coba nuklir ketujuh Korea Utara sudah dekat.Otoritas Korea Selatan dan AS menilai bahwa Korea Utara telah menyelesaikan persiapan uji coba nuklir dan sedang mempertimbangkan waktu untuk melakukan provokasi nuklir.Kim tetap menghimbau perlunya dialog dengan Korea Utara, meskipun Pyongyang telah melakukan serangkaian kegiatan unjuk kekuatan bersenjata.Dia melanjutkan bahwa AS terus mendorong pendekatan diplomasi, sebagaimana tidak ditetapkannya batas waktu untuk komitmen pendekatan diplomasi terhadap Korea Utara tersebut.Sementara itu, David Albright, Direktur Institut Sains dan Keamanan Internasional di Washington, pun mengungkapkan bahwa salah satu terowongan masuk di tempat uji coba nuklir di Punggye-ri, Korea Utara, telah dibuka kembali.Dalam wawancara dengan Voice of America (VOA) pada hari Rabu (08/06), Albright mengutarakan bahwa hal itu kemungkinan mengindikasikan telah dirampungkannya persiapan teknis untuk uji coba nuklir.Diperkirakan bahwa Korea Utara dapat kembali melakukan uji nuklir kapan saja dalam dua bulan ke depan.