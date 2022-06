Wamenlu Korsel, AS, Jepang Bahas Kerja Sama dan Tanggapan Terhadap Ancaman Korut

Photo : YONHAP News

Di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea akibat serangkaian peluncuran rudal dan kekhawatiran akan kemungkinan uji coba nuklir ketujuh Korea Utara, pihak Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang mengadakan pertemuan trilateral antara Wakil Menteri Luar Negeri di Seoul pada hari Rabu (08/06).Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyeon-dong bertemu dengan rekannya Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman dan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Takeo Mori untuk membahas tanggapan terhadap masalah nuklir Korea Utara.Diperkirakan ketiga negara mendiskusikan cara menanggapi bersama uji coba nuklir Korea Utara, seperti sanksi tambahan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Sebelumnya, Seoul, Washington dan Tokyo telah mengeluarkan pernyataan bersama dari ketiga Menteri Luar Negeri dan menyatakan akan semakin memperkuat kerja sama menangani Korea Utara, termasuk mengecam peluncuran rudal Korea Utara.Dilaporkan juga ketiga negara akan membahas langkah-langkah untuk meningkatkan kerja sama dalam menangani kepentingan nasional di kawasan Indo-Pasifik.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Choi Yong-sam menerangkan bahwa pertemuan trilateral wakil menteri luar negeri akan menjadi peluang untuk memperkuat kerja sama erat dalam menangani masalah Korea Utara, termasuk masalah nuklir, serta secara intensif membahas kerja sama untuk bersama menanggapi masalah global yang ada saat ini.Pembicaraan wakil menteri luar negeri antara ketiga negara tersebut diselenggarakan untuk kali pertamanya dalam tujuh bulan terakhir sejak November tahun lalu.Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri AS Sherman juga telah menegaskan kembali kerja sama trilateral dalam pertemuan wakil menteri luar negeri antara Korea Selatan dan AS yang berlangsung pada Selasa (07/06) kemarin.Kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang ke Seoul kali ini adalah kunjungan pejabat tertinggi di Kementerian Luar Negeri Jepang pertama dalam 4 tahun 7 bulan sejak Oktober 2017.