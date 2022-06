PNB Per Kapita Korsel 2021 Pulih Menjadi 35.373 Dolar AS

Photo : YONHAP News

Pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita Korea Selatan menembus 35 ribu dolar AS pada 2021, naik lebih dari 10 persen dibandingkan setahun lalu.Menurut data yang dirilis oleh Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Rabu (08/06), PNB per kapita Korea Selatan pada tahun lalu meningkat 10,5 persen dari setahun sebelumnya saat tercatat 32.004 dolar, menjadi 35.373 dolar AS.PNB per kapita Korea Selatan sempat mengalami kontraksi selama dua tahun berturut-turut setelah mencatatkan sebesar 22.564 dolar AS pada 2018, namun kemudian kembali pulih pada tahun lalu.Sementara itu, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil Korea Selatan pada tahun lalu juga mengalami kenaikan 4,1 persen, lebih tinggi 0,1 persen poin dari prediksi sementara yang dirilis pada Maret lalu.Secara rinci, industri manufaktur mencatatkan kenaikan 6,9 persen dibandingkan setahun lalu, serta listrik, gas dan air meningkat 4,0 persen, sementara industri pertanian, perikanan dan industri jasa mencatatkan kenaikan 3,8 persen.Sebaliknya industri konstruksi mengalami kontraksi 2,6 persen.Selain itu, PDB nominal, yang mencerminkan fluktuasi harga, tercatat sebesar 207,1 triliun won, naik 6,7 persen dari tahun sebelumnya. Namun angka tersebut dalam dolar AS menjadi 1,810 triliun dolar AS disebabkan oleh depresiasi nilai tukar won terhadap dolar AS, sehingga mencatatkan kenaikan 10,1 persen.