Korsel, AS, Jepang Perkuat Kerja Sama Keamanan Tanggapi Ancaman Korut

Photo : YONHAP News

Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang mengumumkan akan meningkatkan kerja sama keamanan trilateral untuk menanggapi kemajuan kemampuan nuklir dan rudal Korea Utara.Ketiganya juga sepakat untuk bekerja sama dalam mengatasi isu-isu global, seperti krisis Ukraina, ekonomi, keamanan, perubahan iklim, dan lain sebagainya.Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyeon-dong, yang bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman dan Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Takeo Mori, membuat pernyataan tersebut seusai pertemuan trilateral di Seoul pada hari Rabu (08/06).Wakil Menteri Luar Negeri Cho Hyun-dong mengatakan dia dan rekan-rekannya sepakat untuk meningkatkan kerja sama trilateral di tengah meningkatnya kemungkinan provokasi tambahan dari Korea Utara, seperti uji coba nuklir ketujuh.Dalam sebuah pernyataan bersama, ketiga negara mengecam keras peluncuran rudal balistik ilegal Korea Utara yang berulang kali dilakukan, sementara Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman menegaskan kembali janji AS untuk mempertahankan kedua sekutunya, termasuk melalui upaya pencegahan yang diperpanjang.Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Takeo Mori juga mengatakan ketiga pihak telah sepakat untuk berkoordinasi erat dalam hal meningkatkan upaya pencegahan di kawasan demi mencapai denuklisasi penuh Korea Utara dan mengupayakan tanggapan melalui jalur diplomasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa.Ketiga wakil menteri itu juga membahas kerja sama di berbagai bidang, termasuk krisis yang sedang berlangsung di Ukraina.