Korut Kritik Tawaran AS untuk Berdialog Sebagai Tipu Muslihat

Photo : KBS News

Korea Utara mengkritik tawaran Amerika Serikat (AS) untuk berdialog tanpa persyaratan sebagai tipu muslihat.Hal itu diungkapkan di hadapan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), saat Korea Utara berupaya membenarkan provokasi rudal yang dilakukannya.Korea Utara mengklaim bahwa peluncuran rudal balistik adalah hak untuk membela diri, tetapi AS menanggapi hal itu dengan rencana berbahaya, seperti dengan upaya pencegahan yang diperpanjang yang mencakup senjata nuklir.Duta Besar Korea Utara untuk PBB Kim Sung mengatakan bahwa AS telah membuktikan dialog dan diplomasi yang ditawarkan kepada Korea Utara hanya sebuah bentuk dari kebijakan bermusuhan.Duta Besar Kim mengkritik kebijakan proliferasi rudal dan nuklir AS, tetapi tidak mengomentari uji coba nuklir tambahan Korea Utara.Sementara itu, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan pihaknya sedang memantau situasi dengan cermat dan jika Korea Utara melakukan uji coba nuklir tambahan, maka AS akan menanggapi hal tersebut dengan tegas.Isu provokasi nuklir Korea Utara dibahas di Sidang Umum PBB sebagaimana rancangan sanksi tambahan untuk Korea Utara gagal diloloskan akibat veto dari China dan Rusia.Pemerintah Korea Selatan mengkritik peluncuran rudal Korea Utara dan kegagalan pengadopsian resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut.Di tengah kondisi demikian, Wakil Duta Besar AS untuk PBB menyampaikan pesan kepada Korea Utara bahwa pihaknya menginginkan dialog tingkat tinggi dengan proposal tertentu, sehingga perhatian kini tertuju pada apakah pernyataan itu akan menjadi variabel lain dalam situasi Semenanjung Korea.