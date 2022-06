AS Telah Kirim Pesan Tingkat Tinggi Mengenai Keinginan Berdialog Kepada Korut

Photo : YONHAP News

Seorang diplomat senior Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan pesan kepada Korea Utara bahwa Washington ingin berdialog dengan Pyongyang tanpa prasyarat apapun.Jeffrey DeLaurentis, Wakil Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), membuat pernyataan pada hari Rabu (08/06) dalam sesi Majelis Umum PBB yang diadakan untuk membahas penggunaan hak veto oleh China dan Rusia terhadap resolusi sanksi baru keras terhadap Korea Utara yang dipimpin AS.Wakil Duta Besar itu mengatakan bahwa Presiden AS Joe Biden dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah berulang kali dan secara terbuka mengatakan bahwa AS hendak melakukan dialog dengan Korea Utara tanpa prasyarat apapun.DeLaurentis mengatakan Washington juga telah menyampaikan pesan ini melalui saluran pribadi, termasuk pesan pribadi tingkat tinggi dari pejabat senior AS kepada pejabat senior Korea Utara.Utusan itu mengatakan bahwa pesan tertulis berisi proposal khusus dari AS telah disampaikan oleh orang ketiga.