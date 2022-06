Menlu Korsel Kunjungi AS pada 12-15 Juni

Photo : KBS News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin akan melakukan kunjungan dinas ke Amerika Serikat (AS) selama 4 hari mulai tanggal 12 Juni.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Choi Yong-sam pada pengarahan pers pada Kamis (09/06) mengatakan bahwa Menteri Park akan mengunjungi Washington D.C. atas undangan Menteri Luar Negeri AS Tony Blinken.Dilanjutkannya bahwa dalam kunjungan dinas ke AS tersebut, Park dan Blinken akan menggelar pertemuan menteri luar negeri antara Korea Selatan dan AS.Park dan Blinken telah melakukan pertemuan virtual pertama mereka pada tanggal 13 Mei lalu dan sepakat untuk menanggapi provokasi Korea Utara dengan tegas dan memperkuat kerja sama di bidang yang menjadi perhatian bersama.Menurut juru bicara itu, agenda kunjungan Park sedang diatur bersama pihak AS, dan sedang merencanakan pertemuan dengan beberapa tokoh dari pihak pemerintah dan swasta.Setelah kembali dari AS, Park berencana akan mengunjungi Jepang pada akhir bulan Juni.