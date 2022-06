Harga Bensin dan Solar Melampaui 2.040 Won

Photo : YONHAP News

Harga rata-rata bensin dan solar di Korea Selatan telah melampaui 2.040 won per liter akibat gangguan pasokan yang dipengaruhi oleh perang di Ukraina.Menurut portal harga minyak Opinet yang dikelola oleh Perlusahaan Minyak Nasional Korea, harga rata-rata bensin yang dijual di stasiun pengisian bahan bakar mencapai 2.047,19 won per liter pada pukul 16.00 hari Kamis (09/06), naik 5,15 won dari sehari sebelumnya.Harga bensin mencapai angka dua ribu won pada 15 Maret, pertama kalinya dalam lebih dari sembilan tahun. Harga bensin sempat jatuh ke bawah dua ribu won pada bulan April, sebelum kemudian kembali naik.Jika kecepatan kenaikan harga saat ini berlanjut, maka kemungkinan harga bahan bakar akan segera memecahkan rekor 2.062,55 won yang tercatat pada April 2018.Harga rata-rata solar tercatat sebesar 2.042,99 won per liter pada pukul 16.00 hari Kamis (09/06), naik 6,47 won dari sehari sebelumnya. Harga solar untuk pertama kalinya melebihi dua ribu won pada 24 Mei.Harga bensin melonjak 26,1 persen dan solar 41,6 persen dibandingkan harga pada 1 Januari tahun ini.