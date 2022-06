Menhan Korsel, AS, Jepang akan Perkuat Kerja Sama Hadapi Ancaman Rudal Korut

Photo : YONHAP News

Menteri pertahanan Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang mengadakan pembicaraan pada hari Sabtu (11/06) di Singapura untuk pertama kalinya dalam dua tahun tujuh bulan terakhir dan membahas kerja sama trilateral untuk tanggapan bersama terhadap ancaman Korea Utara.Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sup melakukan pembicaraan dengan rekan-rekannya dari Amerika Serikat, Lloyd Austin, dan dari Jepang, Nobuo Kishi, di sela-sela Dialog Shangri-La, sebuah forum keamanan Asia, di Singapura, pada Minggu (11/06).Ketiga menteri sepakat untuk bekerja sama erat demi mencapai denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea dan mengambil langkah-langkah terperinci dalam menangani provokasi rudal balistik beruntun yang dilakukan Korea Utara belakangan ini.Ketiga pihak sepakat mengadakan pelatihan peringatan rudal serta latihan pelacakan dan pemantauan rudal balistik secara rutin.Ketiganya juga memutuskan akan mengambil tindakan lanjutan, yang mengindikasikan bahwa provokasi lanjutan Korea Utara dapat semakin memperluas cakupan tekanan militer yang akan diberikan.Seusai pembicaraan tersebut, Menteri Lee sempat menuturkan bahwa latihan militer antara Korea Selatan dan AS berbeda dengan latihan militer antara Korea Selatan, AS dan Jepang, sehingga harus melakukan pendekatan secara berbeda.