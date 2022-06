Harga BBM di Korsel Meroket Lampaui 2.070 Won Per Liter

Photo : YONHAP News

Harga rata-rata bensin dan solar di Korea Selatan terus meroket melampaui 2.070 won per liter.Menurut portal harga minyak Opinet yang dikelola oleh Perusahaan Minyak Nasional Korea, harga rata-rata solar yang dijual di stasiun pengisian bahan bakar di seluruh negeri mencapai 2.071,54 won per liter pada Senin (13/06) pukul 09.30, melebih harga rata-rata bensin sebesar 2071,41 won per liter.Harga rata-rata bensin naik 2,81 won per liter dari sehari sebelumnya, sedangkan harga rata-rata solar meningkat 3,55 won.Harga solar sebelumnya juga pernah melebihi harga bensin pada tanggal 11 Mei lalu, ketika terjadi gangguan pasokan solar global, termasuk di benua Eropa, akibat dampak invasi Rusia ke Ukraina.Harga rata-rata bensin dan solar di Korea Selatan keduanya telah melampaui 2.070 won per liter, memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah harga bahan bakar minya di Korea Selatan.