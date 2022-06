Harga Bensin dan Solar di Korsel Sentuh Rekor Tertinggi

Photo : YONHAP News

Harga solar di stasiun pengisian bahan bakar di seluurh daerah di Korea Selatan menyentuh angka 2.080 won per liter, membuat harga solar kembali melampaui harga bensin.Di sebuah stasiun pengisian bahan bakar di Seoul, tampak antrian panjang pembeli yang ingin mengisi bensin dan solar untuk mobil mereka karena adanya kekhawatiran harga akan semakin melonjak ke depannya.Warga Korea Selatan kini merasakan kekhwatiran akan kenaikan harga bahan bakar minyak, sebagaimana dibutuhkan lebih dari seratus ribu won untuk setiap satu kali pengisian, padahal sebelumnya hanya dibutuhkan sekitar lima puluh atau enam puluh ribu won saja.Harga solar di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar mencapai lebih dari 2.080 won per liter dan harga bensin hampir mencapai 2.080 won.Harga ini ditetapkan dua pekan setelah adanya perubahaan harga minyak global.Belakangan ini, harga solar di pasar global mengalami kenaikan drastis. Oleh karena itu, diperkirakan harga bahan bakar minyak di Korea Selatan pun akan semakin naik ke depan.Untuk menstabilkan harga bensin dan solar, pemerintah Korea Selatan telah memangkas pajak bahan bakar sebesar 30 persen, namun dilaporkan terdapat kemungkinan penurunan tambahan hingga 37 persen agar dapat menurunkan harga bensin dan solar sebesar 57 won per liter.Selain itu, apabila pemerintah menetapkan pencabutan tarif impor atas minyak bumi, maka harga dapat diturunkan sebesar 43 won per liter.Namun demikian, pemerintah masih bersikap hati-hati, sebagaimana dampak dari langkah tersebut dapat saja lenyap dalam waktu dekat jika harga minyak global terus melambung.Kenaikan harga minyak tidak hanya berdampak besar pada tarif angkutan, tetapi juga biaya pembangkit listrik dan harga bahan baku petrokimia.Karenanya, dikhawatiran kenaikan harga minyak dapat berpengaruh pada kenaikan harga konsumen seara keseluruhan.