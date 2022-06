Menlu Korsel: Jika Korut Lakukan Uji Coba Nuklir, Korsel dan AS akan Dorong Sanksi Keras PBB

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin, yang sedang melawat ke Amerika Serikat (AS), memperingatkan bahwa jika Korea Utara melakukan tindakan provokasi, seperti uji coba nuklir, maka Korea Selatan bersama AS akan mendorong sanksi baru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap rezim komunis itu.Menteri Park telah mengadakan pertemuan dengan rekannya dari AS, Antony Blinken, pada hari Selasa (14/06) dan keduanya sependapat bahwa masalah nuklir Korea Utara merupakan tugas prioritas Seoul dan Washington.Hal ini dikemukakan di tengah kemungkinan Pyongyang kembali melakukan uji coba nuklir dan adanya indikasi bahwa Korea Utara kemungkinan mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir taktis.Dikatakan bahwa jika Korea Utara melakukan uji coba nuklir, maka Korea Selatan dan AS akan mengupayakan pengadopsian resolusi baru Dewan Keamanan PBB yang lebih keras.Namun demikian, ditambahkan bahwa Park dan Blinken menegaskan kembali komitmen Seoul dan Washington untuk tetap membuka pintu dialog dengan Pyongyang.Park juga menghimbau pentingnya peran konstruktif China, dan menyerukan komunikasi strategis antara AS dan China.Seusai pertemuan antara Park dan Blinken, seorang pejabat pemerintah Seoul mengatakan bahwa kedua menteri juga mendiskusikan berbagai langkah penanggulangan dalam bentuk sanksi mandiri, selain sanksi PBB.Selain itu, Wakil Menteri Pertahanan AS untuk Kebijakan Colin Kahl mengatakan bahwa keputusan akhir mengenai penyesuaian postur militer melawan provokasi Korea Utara untuk jangka pendek dan panjang belum ditetapkan.Kahl membuat pernyataan tersebut dengan mengutip pernyataan Blinken bahwa AS siap mengkoordinasikan postur militer dalam menanggapi provokasi Pyongyang.Dia mengatakan bahwa segala penyesuaian terkait postur militer akan dilakukan dalam konsultasi erat bersama Seoul dan Tokyo.