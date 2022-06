Korsel dan AS Konsultasi Mengenai Rantai Pasokan Mineral Utama

Photo : YONHAP News

Wakil Kedua Menteri Luar Negeri Korea Selatan Lee Do-hoon mengadakan pertemuan dengan Jose Fernandez, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) untuk Ekonomi dan Bisnis, guna membahas isu-isu keamanan ekonomi global, termasuk rantai pasokan mineral utama.Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Lee dan Fernandez mengadakan pertemuan pada hari Selasa (14/06) waktu setempat, disela-sela pertemuan Kemitraan Keamanan Mineral yang digelar di Toronto, Kanada.Kedua wakil menteri secara intensif mendiskusikan kerja sama bilateral untuk rantai pasokan mineral utama, semikonduktor, dan baterai, seperti yang telah disepakati oleh pemimpin kedua negara dalam konferensi tingkat tinggi pada bulan Mei lalu.Keduanya juga sepakat untuk semakin mempererat koordinasi bilateral di bidang keamanan ekonomi.Lee dan Fernandez untuk pertama kalinya bertemu secara tatap muka sebagai perwakilan utama dari masing-masing negara dalam dialog ekonomi tingkat tinggi.Sementara itu, pemerintah Korea Selatan mengumumkan akan bergabung dalam Kemitraan Keamanan Mineral, sebuah inisiatif yang dipimpin oleh AS untuk stabilitas dan diversifikasi pasokan mineral utama.Selain Korea Selatan, AS, Kanada, Australia, Jepang, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya juga bergabung dalam kemitraan kerja sama internasional ini.