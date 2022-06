Harga BBM di Korsel Terus Catatkan Rekor Tertinggi Baru Setiap Hari

Photo : YONHAP News

Harga rata-rata bensin dan solar di Korea Selatan kembali menyentuh titik tertinggi, hampir menembus kisaran 2.100 won per liter.Menurut portal harga minyak Opinet yang dikelola oleh Perusahaan Minyak Nasional Korea pada Rabu (15/06), harga rata-rata solar yang dijual di stasiun pengisian bahan bakar di seluruh negeri Korea Selatan mencapai 2.085,46 won per liter, naik 3,48 won per liter dari sehari sebelumnya.Harga rata-rata bensin juga naik 4,21 won per liter menjadi 2.087,88 won per liter, terus mencatatkan rekor tertinggi baru setiap hari.Meroketnya harga bahan bakar minyak di Korea Selatan dipengaruhi kenaikan harga minyak global akibat gangguan pasokan produk minyak karena invasi Rusia ke Ukraina. Ketidakpastian semakin meningkat sebagaimana negara-negara menerapkan sanksi atas produk minyak dari Rusia.Diperkirakan lonjakan harga minyak akan terus berlanjut untuk beberapa waktu ke depan, seiring pemintaan minyak yang kembali meningkat dengan pelonggaran penerapan lockdown di kota-kota utama China.