KOSPI Kembali Tergelincir ke Level Terendah

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) kembali menyentuh rekor terendah pada sesi perdagangan hari Rabu (15/06), turun ke kisaran 2.440.KOSPI turun 45,49 poin atau 1,83 persen dibandingkan penutupan perdagangan sehari sebelumnya, ditutup di level 2.447,38.Penurunan KOSPI ke kisaran 2.440 ini terjadi untuk pertama kalinya dalam 19 bulan terakhir sejak 9 November 2020 saat ditutup di level 2.447,20.KOSDAQ, yang didominasi saham perusahaan-perusahaan teknologi, ditutup di level 799,41, turun 24,17 poin atau 2,93 persen.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang won melemah 4,1 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini di angka 1.290,5 won per dolar AS.Melemahnya nilai mata uang won terhadap dolar AS hingga ke kisaran 1.290 won per dolar ini juga merupakan yang pertama kalinya dalam sekitar 13 tahun sejak 14 Juli 2009 saat tercatat nilai tukar sebesar 1.293,0 won per dolar AS.