Sullivan: AS Sampaikan Kekhawatiran Tentang Uji Coba Nuklir Korea Utara Kepada China

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan keprihatinan kepada China tentang kemungkinan uji coba nuklir Korea Utara.Sullivan membuat pernyataan itu pada hari Kamis (16/06) dalam sesi diskusi yang diselenggarakan oleh sebuah wadah pemikir Center for a New American Security (CNAS) yang berbasis di Washington, AS.Sebelumnya, Sullivan bertemu dengan diplomat tinggi China Yang Jiechi dan Kepala Biro Urusan Luar Negeri Partai Komunis China di Luksemburg pada hari Senin (13/06).Meringkas pertemuan tersebut, Sullivan mengatakan bahwa AS menyatakan keprihatinan akan kemungkinan Korea Utara sedang mempersiapkan uji coba nuklir lain, menambahkan bahwa AS telah menyampaikan hal itu secara terbuka dan telah mengomunikasikannya kepada China.Seorang pejabat AS lain sebelumnya mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan Yang, Sullivan juga menyatakan keprihatinan tentang veto China baru-baru ini terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disponsori oleh AS dengan tujuan untuk memperkuat sanksi terhadap Korea Utara.