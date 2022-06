AS Tegaskan Kembali Diplomasi, Dialog, dan Tidak Adanya Niat Bermusuhan Terhadap Korut

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menegaskan kembali komitmen untuk diplomasi dan dialog dengan Korea Utara.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price mengatakan pada hari Kamis (16/06) dalam sebuah konferensi pers bahwa setelah pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin pada awal pekan ini, Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah menjelaskan bahwa AS tidak memiliki niat bermusuhan terhadap Korea Utara.Price mengatakan bahwa Washington mengupayakan diplomasi dan dialog untuk memajukan prospek denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea.Namun, dia menambahkan bahwa AS belum mendapat tanggapan dari Korea Utara dan tidak terdapat perubahan dalam hal tersebut.Selain itu, juru bicara tersebut juga menyatakan keprihatinan akan hubungan Rusia dan China yang semakin dekat setelah invasi Rusia ke Ukraina.