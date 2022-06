Harga Solar di Korsel Capai 2.100 Won Per Liter

Photo : YONHAP News

Harga solar terus mencatatkan rekor tertinggi setiap hari hingga menyentuh angka 2.100 won per lliter, dan harga bensin juga hampir mendekati harga 2.100 won.Menurut portal harga minyak Opinet yang dikelola oleh Perusahaan Minyak Nasional Korea, harga rata-rata solar yang dijual di stasiun pengisian bahan bakar pada pukul 10.30 hari Jumat (17/06) tercatat sebesar 2.100,73 won, naik 4,63 won dibandingkan pada Kamis (16/06) kemarin.Harga bensin juga naik 3,63 won dibandingkan hari Kamis (16/06), tercatat seharga 2.095,83 won per liter.Harga bensin terus memperbarui rekor tertinggi sejak tanggal 11 Juni lalu saat tercatat 2.064,59 won.Harga solar mencapai puncaknya pada tanggal 12 Mei lalu dengan 1.953,29 won dan terus mencatat rekor tertinggi.Harga bensin dan solar mengalami kenaikan drastis akibat pengaruh sanksi internasional atas produk minyak bumi Rusia.Dunia industri memperkirakan harga minyak akan terus naik untuk sementara waktu.Namun, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI), mulai turun di harga 110 dolar AS per barel, setelah mencapai puncaknya pada tanggal 9 Juni saat mencapai 122,11 dolar AS.