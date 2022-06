Album Baru BTS 'Proof' Duduki Puncak Tamgga Lagu Billboard 200

Photo : YONHAP News

Album baru superstar K-pop global BTS, "Proof," menduduki puncak tangga album utama Billboard, menjadi puncak lagu keenam boy band asal Korea Selatan tersebut di tangga lagu Billboarf.Menurut Billboard pada hari Minggu (19/06), terjual 314 ribu unit album kompilasi tersebut, yang sebagian besar merupakan materi musik yang sudah dirilis sebelumnya, dalam sepekan hingga 16 Juni.Billboard 200 menempatkan 'Proof' di peringkat album paling populer minggu ini di Amerika Serikat, berdasarkan penjualan album, album setara trek (TEA) dan album setara streaming (SEA).Billboard mengatakan mayoritas penjualan didorong oleh penjualan album CD.Lima album BTS sebelumnya yang menduduki puncak tangga lagu yang sama, termasuk "Love Yourself: Tear," "Love Yourself: Answer," "Map of the Soul: Persona," "Map of the Soul: 7" dan "Be."Dirilis pada 10 Juni, "Proof" memuat lagu baru "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)," "Run BTS" dan "For Youth," bersama dengan beberapa lagu solo dan subunit grup, lagu dan demo yang belum pernah dirilis sebelumnya, serta versi dari beberapa lagu hit.Terdapat spekulasi bahwa lagu "Yet To Come" akan menempati peringkat tip di tangga lagu utama Billboard Hot 100 minggu ini, yang akan diumumkan pada hari Senin (20/06).