Photo : YONHAP News

Film Korea Selatan "The Witch : Part2. The Other One" meraih popularitas, mengikuti jejak film laga "The Roundup" yang telah menarik 10 juta penonton.Menurut data dari jaringan komputer terintegrasi untuk tiket bioskop yang dirilis oleh Dewan Film Korea, film "The Witch : Part2. The Other One" mencatatkan penjualan 260 ribu tiket pada tanggal 15 Juni saat pertama dirilis.Film ini bahkan terus menempati puncak box office selama lima hari berturut-turut dengan rata-rata 390.000 orang penonton setiap hari pada akhir pekan lalu, sehingga jumlah kumulatif penonton film tersebut telah mencapai 1,458 juta orang hingga hari Minggu (19/06) kemarin.Sementara itu, film "The Roundup" yang dibintangi oleh aktor Ma Dong-seok telah mencatatkan 11 juta penonton di hari ke-31 perilisannya.