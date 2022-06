Nilai Tukar Won Korea Terhadap Dolar AS Lampaui 1.300 Won, Pertama Kali dalam 13 Tahun

Photo : YONHAP News

Nilai tukar mata uang won Korea terhadap dolar AS tercatat melebihi 1.300 won per dolar untuk pertama kalinya dalam 13 tahun terakhir.Di pasar valuta asing Seoul pada Kamis (23/06) pukul 09.09, nilai tukar mata uang won terhadap dolar AS melemah 2,7 won dibandingkan sehari sebelumnya.Nilai tukar yang melebihi 1.300 won per dolar ini merupakan yang pertama kalinya dalam 12 tahun 11 bulan, sejak tercatat nilai tukar sebesar 1.303 won per dolar pada tanggal 14 Juli 2009.Setelah pernyataan Kepala Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell mengenai kemungkinan resesi akibat langkah penghematan agresif di hadapan Komite Perbankan Senat AS pada Rabu (22/06) malam, preferensi untuk aset yang aman telah menguat.Powell mengatakan akan menaikkan suku bunga hingga terdapat tanda-tanda nyata bahwa tingkat inflasi telah turun sampai yang ditargetkan sebesar 2,0 persen.Pernyataan Powell itu mengakibatkan tiga indeks saham utama AS ditutup sedikit lebih rendah pada hari Rabu (22/06) kemarin.