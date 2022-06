Nilai Tukar Lampaui 1.300 Won Per Dolar AS, KOSPI dan KOSDAQ Sentuh Rekor Terendah

Photo : YONHAP News

Perdagangan valuta asing hari ini ditutup dengan nilai tukar mata uang won Korea terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tercatat di kisaran 1.300 won per dolar untuk pertama kalinya dalam 13 tahun terakhir.Di pasar valuta asing Seoul pada Kamis (23/06), nilai tukar mata uang won terhadap dolar AS melemah 4,5 won, mengakhiri perdagangan hari ini di 1.301,8 won per dolar AS.Nilai tukar yang melebihi 1.300 won per dolar ini merupakan yang pertama kalinya dalam 12 tahun 11 bulan, sejak tercatat nilai tukar sebesar 1.303 won per dolar pada tanggal 13 Juli 2009.Hal itu dikarenakan preferensi untuk aset yang aman menguat setelah Kepala Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell membuat pernyataan mengenai kemungkinan resesi akibat langkah-langkah penghematan agresif di hadapan Komite Perbankan Senat Amerika Serikat pada Rabu (22/06) malam.Menanggapi berita nilai tukar mata uang won melebihi 1.300 won per dolar, Wakil Perdana Menteri Korea Selatan Choo Kyung-ho mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya untuk menstabilkan pasar valuta asing.Dalam rapat ekonomi darurat yang diadakan pada Kamis (23/06) pagi, Menteri Choo mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan akan menjalankan kebijakan untuk mengurangi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar valuta asing.Sementara itu, Indeks Saham Gabungan Korea (KOSPI) dan KOSDAQ turun pada pembukaan perdagangan hari Kamis (23/06) dan mencatatkan rekor terendah dalam tahun ini.KOSPI ditutup di level 2.314,32, turun 28,49 poin atau 1,22 persen dari penutupan sehari sebelumnya.KOSDAQ pun turut anjlok 32,58 poin atau 4,36 persen, ditutup di level 714,38.