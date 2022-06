RUU Pengeluaran Pertahanan AS 2023 Tentukan Jumlah Pasukan AS di Korsel

Photo : YONHAP News

Sebuah rancangan undang-undang (RUU) tentang anggaran pertahanan Amerika Serikat (AS) tahun depan, yang menentukan tingkat pasukan AS di Korea Selatan, diajukan oleh Komite Angkatan Bersenjata Dewan Perwakilan Rakyat AS pada hari Kamis (23/06).Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) tahunan baru-baru ini menyetujui komite angkatan bersenjata Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS.RUU pengeluaran pertahanan mencakup klausul yang mengharuskan Washington untuk mempertahankan jumlah pasukan saat ini sekitar 28.500 personel di Korea Selatan.RUU itu menggarisbawahi pentingnya aliansi Korea Selatan dan AS, menyebutnya sebagai kunci utama dalam perdamaian dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik.Selain itu, RUU tersebut juga mengharuskan menteri pertahanan untuk memberi pengarahan singkat kepada Kongres pada tanggal 1 Maret tahun depan mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan AS untuk menjaga komitmen pertahanan Korea Selatan dan memperkuat postur pertahanan gabungan kedua negara sekutu.RUU itu akan melalui pemungutan suara di sesi pleno Senat dan DPR AS, yang akan membuat penyesuaian dan memutuskan nilai akhir anggaran untuk tahun depan.