Washington: Agenda KTT Trilateral Korsel-AS-Jepang Akan Fokus Pada Ancaman Korut

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan menyampaikan keterangan bahwa ketiga pemimpin dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang akan menggelar pertemuan trilateral di sela Konferensi Tingkat Tinggi NATO di Madrid, Spanyol.Ia lanjut mengatakan bahwa pertemuan ketiga negara itu akan berfokus pada ancaman Korea Utara yang terus berlanjut melancarkan rangkaian provokasi belakangan ini.Sullivan kemudian turut menyatakan bahwa Presiden AS Joe Biden, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan membahas penerapan tekanan ekonomi selanjutnya bagi Korea Utara.Terlebih lagi, ketiga pemimpin juga akan meninjau cara-cara memutus aliran dana pembuatan senjata nuklir dan program rudal balistik Pyongyang.Adapun Sullivan mengungkapkan AS juga perlu terus mencari cara untuk memotong sumber pendapatan baru Korea Utara, lantaran negara itu terus memperbaharui metodenya dalam memperoleh dana, semisal dengan cara menghindari sejumlah sanksi internasional terhadap negara sendiri.Secara rinci, Sullivan menerangkan bahwa Menteri Keuangan AS Janet Yellen juga akan mendiskusikan sanksi tambahan terhadap Korea Utara tersebut dengan otoritas keuangan Korea Selatan ketika dia mengunjungi Seoul bulan Juli mendatang.