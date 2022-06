Setelah 10 Tahun Bersidang, Sengketa Antara Pemerintah Korsel dan Perusahaan Dana Ekuitas Lone Star Akan Segera Diputuskan

Photo : YONHAP News

Hasil persidangan sengketa antara pemerintah Korea Selatan dan Dana Ekuitas AS Lone Star, diperkirakan akan rilis paling cepat dalam tiga bulan ke depan.Keputusan itu akhirnya akan hadir setelah 10 tahun berlalu sejak Lone Star membawa pemerintah Korea Selatan dalam sidang sengketa antara negara dan investor ISD pada November 2012.Kementerian Kehakiman Korea Selatan menyampaikan bahwa sidang sengketa kasus ini telah selesai secara prosedural per hari Rabu (29/06) waktu Korea.Sehingga keputusan final akan segera diambil dalam kurun waktu 120 hari nanti, kecuali ada alasan khusus.Lone Star menuntut pemerintah Seoul sengaja menangguhkan izin tanpa adanya alasan yang tepat saat proses jual beli Korea Exchange Bank pada 2012.Ditambah lagi, Lone Star mengklaim pemerintah Seoul harus membayar kompensasi senilai 4,679 miliar dolar AS, karena Badan Layanan Pajak Nasional Korea mengenakan pajak yang tidak rasional kepada Lone Star.Meski demikian, pemerintah Korea Selatan tetap bersikeras telah memperlakukan entitas asing secara adil tanpa diskriminasi, berdasarkan hukum dan peraturan internasional.Sejauh ini, pemerintah Seoul telah menanggapi gugatan ini dengan membuat satuan tugas gabungan instansi-instansi pemerintah yang relevan.Jika keputusan final telah tercapai, maka Kementerian Kehakiman Korea Selatan akan segera menganalisis rincian keputusan bersama instansi pemerintah lainnya sebagai tinjauan tindak lanjut. Adapun kementerian juga akan segera mempublikasikan informasi terkait setransparan mungkin bagi masyarakat.