Korut Diperkirakan Miliki Bahan Nuklir yang Sanggup Produksi 100 Senjata Nuklir

Photo : YONHAP News

Dewan Hubungan Luar Negeri (CFR), sebuah lembaga wadah pemikir Amerika Serikat (AS) pada Selasa (28/06), menganalisis bahwa Korea Utara telah memiliki bahan-bahan nuklir yang sanggup memproduksi lebih dari 100 unit senjata nuklir.Laporan analisis CFR mengenai kekuatan militer Korea Utara itu menyebutkan bahwa negara komunis itu telah memiliki tata cara untuk produksi senjata nuklir dari bahan plutonium dan uranium.Menurut CFR, Korea Utara telah memiliki bahan nuklir untuk produksi 60 unit senjata nuklir pada tahun 2017 dan mengamankan bahan nuklir untuk produksi 12 senjata nuklir setiap tahunnya, hingga kini mampu memproduksi lebih dari 100 unit.CFR menganalisis bahwa Korea Utara telah meningkatkan daya ledak nuklirnya sejak uji coba pertamanya pada tahun 2006.Wadah pemikir AS itu juga memberitahukan, bahwa pada saat uji coba nuklir pertama tahun 2006 daya ledaknya hanya sekitar 2 kiloton, kemudian meningkat menjadi 8 kiloton pada tahun 2009, 35 kiloton pada tahun 2016, dan akhirnya melebihi 200 kiloton saat uji coba nuklir terakhir pada September 2017.Adapun daya ledak bom nuklir yang dijatuhkan AS ke Hiroshima, Jepang pada tahun 1945 berkekuatan 16 kiloton.