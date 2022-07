Korut Retas Aset Kripto Senilai 100 Juta Dolar AS dari Perusahaan AS

Photo : YONHAP News

Peretas Korea Utara dengan kode Lazarus diyakini telah mencuri aset kripto sebesar 100 juta dolar AS dari perusahaan Amerika Serikat.Bloomberg mengabarkan hal ini pada Rabu (29/06) waktu setempat, bahwa pencuri aset kripto senilai 100 juta dolar dari perusahaan teknologi blockchain AS Harmony ini adalah Lazarus.Dikonfirmasi pula oleh Bloomberg bahwa peretasan Lazarus ini dilakukan dengan metode meretas Horizon Bridge, sebuah teknologi yang memungkinkan mata uang kripto bergerak melintasi blockchain yang berbeda.Menurut perusahaan forensik blockchain Elliptic Enterprises, ada tanda-tanda signifikan untuk membuktikan Lazarus bertanggung jawab, karena metode pencucian a la Lazarus memiliki ciri khas tersendiri.Elliptic menambahkan, para peretas dalam kasus ini memang menargetkan kredensial nama pengguna dan kata sandi pekerja Harmony di Asia Pasifik untuk membobol Horizon Bridge.Diteruskannya, Lazarus telah mengirim sekitar 41 persen dari 100 juta dolar AS ke mixer Tornado Cash yang merupakan layanan yang kerap digunakan untuk menyembunyikan jejak transaksi.Sebelumnya, Kementerian Keuangan AS telah menuduh Lazarus sebagai pelaku peretasan video gim blockchain "Axie Infinity" dengan kerugian 625 juta dolar AS pada Maret lalu.Setelahnya pada bulan Mei, AS juga telah memasukkan "Blender" yang kerap menyediakan layanan pencucian transaksi ke dalam daftar sanksi karena membantu Korea Utara mencuci aset kripto yang dicurinya.