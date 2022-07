Personil BTS J-Hope Rilis Lagu Solo “MORE”

Photo : YONHAP News

Perusahaan manajemen BTS, Big Hit Music menyatakan bahwa J-Hope dari BTS akan merilis lagu solo-nya "MORE" pada Jumat (01/07)."MORE" adalah lagu yang akan pertama dirilis dari album solo debut J-Hope “Jack In The Box” yang akan segera dipublikasikan pada 15 Juli mendatang.Lagu solo ini mendapat perhatian karena merupakan lagu resmi dan pertama (bukan album non-resmi atau latar film) dari personil BTS usai grup dunia mengumumkan akan menghentikan aktivitasnya sebagai grup dan fokus pada aktivitas solo.Big Hit Music menyebut bahwa J-Hope memiliki semangat dan pikiran terhadap jalan baru yang akan dia tempuh dengan memecahkan batasannya hingga saat ini, selain juga menampilkan pesona terbaru layaknya sang judul albumnya “Jack In The Box” yang berarti mainan yang muncul saat kotaknya dibuka.Lagu "MORE" ini bernuansa hip-hop dan menceritakan kisah jujur dari J Hope yang mengekspresikan ambisi, semangat, rasa tamak, dan lainnya secara langsung, serta juga menunjukkan berbagai sisi kepada dunia.Pada hari yang sama, video musik "MORE" ini juga akan dipublikasikan pada berbagai situs musik baik di Korea Selatan maupun di luar negeri mulai Jumat (01/07) siang.Sementara itu, seluruh lagu dari album solo “Jack In The Box” akan dirilis pada tanggal 15 Juli mendatang.