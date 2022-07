KOSPI Tergelincir ke Bawah Angka 2.300 Poin

Photo : YONHAP News

Nilai Indeks Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun 49.77 poin atau 2,13 persen, ditutup pada level 2.292,01 pada sesi perdagangan hari Rabu (06/07).Jatuhnya kisaran indeks di bawah level 2.300 ini merupakan yang pertama kalinya terjadi selama sekitar 20 bulan terakhir sejak 30 Oktober 2020, saat ditutup di level 2.267,15.KOSDAQ, yang didominasi saham perusahaan-perusahaan teknologi, ditutup di level 744,63 dengan penurunan 6,32 poin atau 0,84 persen dibandingkan hari sebelumnya.Sementara itu, di pasar valuta asing, nilai tukar won terhadap dolar AS sempat melampaui kisaran 1.311 won, yang menandai titik tertinggi sejak bulan Juli 2009.Mata uang won akhirnya melemah enam won terhadap dolar, mengakhiri perdagangan hari ini di angka 1.306,3 won per dolar AS.