Korsel Perluas Peran dalam Latihan Gabungan Multilateral RIMPAC 2022

Pelatihan militer maritim terbesar di dunia, Latihan Lingkar Pasifik (RIMPAC) tengah dilaksanakan di Hawaii, Amerika Serikat (AS) sejak 29 Juni lalu, dengan fokus pada pengendalian China dan Rusia.Angkatan Laut (AL) Korea Selatan mengerahkan kekuatan militer terbesarnya untuk memperluas peran dalam latihan tersebut.Terdapat sekitar 40 kapal perang dari 26 negara, termasuk kapal perang terbesar milik AL Korea Selatan kapal Marado, berpartisipasi pada RIMPAC 2022 yang akan berlangsung hingga 4 Agustus di Kepulauan Hawaii.Selain itu, militer Korea Selatan juga mengerahkan sekitar seribu personel dan menggunakan kapal perang lainnya yaitu kapal Raja Agung Sejong dan kapal Raja Moonmoo.Ini merupakan jumlah pasukan Korea Selatan terbesar selama berpartisipasi dalam RIMPAC, dan yang kedua dalam latihan ini setelah militer AS.Ketua tim pelatihan AL Korea Selatan Ahn Sang-min mengambil peran untuk memimpin 13 kapal tempur dari 8 negara dan lebih dari seribu personel dari 9 negara.Ia mengutarakan bahwa dapat dilihat peningkatan peran Korea Selatan dalam kontribusi terhadap keamanan dunia seiring dengan meningkatnya status Angkatan Laut Korea Selatan.Latihan militer yang dipimpin AS ini diikuti oleh semua anggota Dialog Keamanan Segiempat (Quad) seperti Jepang, India dan Australia serta negara-negara di kawasan Asia Tenggara.Seusai latihan gabungan multilateral itu berakhir, AL Korea Selatan berencana akan melanjutkan latihan pemantauan dan pelacakan rudal balistik bersama AS dan Jepang untuk menanggulangi provokasi rudal Korea Utara.