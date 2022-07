Korsel dan AS Gelar Dialog Keamanan Ekonomi Perdana

Photo : YONHAP News

Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) mengadakan sesi pembukaan dialog mengenai keamanan ekonomi baru di White House, Washington pada Kamis (07/07).Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Presiden bidang Keamanan Ekonomi Korsel Wang Yun-jong, dan mitranya dari AS Tarun Chhabra, yang merupakan Direktur Senior bidang Teknologi dan Keamanan Nasional di Dewan Keamanan Nasional (NSC).Kedua negara melakukan dialog keamanan ekonomi untuk mempromosikan kerja sama dalam keamanan ekonomi dan mengembangkan aliansi teknologi setelah rencana tersebut disepakati dalam pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Korsel Yoon Suk Yeol dan Presiden AS Joe Biden pada bulan Mei lalu.Korea Selatan mengirimkan pejabat dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perindustrian dalam pertemuan tersebut, dan hadir pula perwakilan dari AS yaitu Pejabat Senior dari Departemen Negara, Perdagangan dan Energi.Kedua belah pihak diharapkan dapat melakukan koordinasi kebijakan mengenai krisis rantai pasokan, bahan mineral utama, serta teknologi canggih di bidang semikonduktor, baterai, dan kecerdasan buatan.