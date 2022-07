Dubes AS untuk Korsel: Korsel dan AS Adalah 'Mitra Global'

Photo : YONHAP News

Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Korea Selatan yang baru, Philip Goldberg, telah tiba di Korea Selatan pada hari Minggu (10/07) untuk memulai masa jabatannya.Saat tiba di Bandara Internasional Incheon, Dubes Glodberg mengatakan kepada wartawan bahwa Korea Selatan dan AS, yang merupakan sekutu dan mitra global, akan dapat melakukan berbagai hal untuk kesejahteraan dan keamanan yang lebih baik bagi masyarakat kedua negara.Dia melanjutkan bahwa penunjukan dirinya sebagai Dubes AS untuk Seoul adalah suatu kehormatan tersendiri sebagaimana dia akan mewakili rakyat Amerika Serikat dan Presiden Joe Biden di momen yang sangat penting dalam hubungan kedua negara saat ini.Adapun, Goldberg menyebut bahwa berkat pelaksanaan pertemuan puncak antara Korea Selatan dan AS baru-baru ini, hubungan bilateral kedua negara tengah bergerak maju ke kemitraan global yang dilandasi pada nilai demokrasi.Dubes AS yang baru tersebut akan mengisi kekosongan sejak pendahulunya, Harry Harris, pada Januari 2021 mengundurkan diri ketika pemerintahan Presiden Joe Biden diluncurkan.