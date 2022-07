Dubes Korsel untuk AS Bertemu Wakil Menteri Luar Negeri AS

Photo : YONHAP News

Duta Besar (Dubes) Korea Selatan untuk Amerika Serikat (AS) Cho Tae-yong bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) AS Wendy Sherman di Washington DC pada hari Senin (11/07) waktu setempat untuk membahas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama antara Korea Selatan dan AS, termasuk masalah nuklir Korea Utara.Setelah pertemuan itu, Dubes Cho mengatakan dalam akun media sosial pribadinya bahwa kedua pihak telah bertukar pandangan mengenai berbagai isu, seperti hubungan antara Korea Selatan dan AS, masalah nuklir Korea Utara, situasi regional, serta lain sebagainya.Disebutkan pula, Wamenlu Wendy Sherman adalah perempuan pertama yang menjadi Wakil Menteri Luar Negeri AS, serta telah lama menangani masalah Semenanjung Korea, termasuk saat menjabat sebagai koordinator kebijakan AS terhadap Korea Utara dan Wakil Menteri Urusan Politik Kementerian Luar Negeri AS.Dubes Cho mengatakan bahwa tahun depan menandai 70 tahun jalinan hubungan aliansi Korea Selatan dan AS, sehingga pihaknya akan berkomunikasi erat dengan pihak AS, termasuk bersama Wamenlu Sherman, untuk menjamin hubungan kedua negara berkembang ke hubungan strategis komprehensif global di abad ke-21.Selain itu, Dubes Cho juga mengunjungi altar penghormatan yang didirikan bagi mendiang mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Kedutaan Besar Jepang di AS.