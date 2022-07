Menteri Keuangan AS Janet Yellen akan Kunjungi LG Science Park di Korsel

Photo : YONHAP News

Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) mengumumkan pada hari Senin(11/07) bahwa Menteri Keuangan AS Janet Yellen akan mengunjungi LG Science Park dan bertemu dengan para pengusaha wanita saat berkunjung ke Korea Selatan pada tanggal 19-20 Juli.LG Science Park adalah pusat penelitian dan pengembangan dari delapan anak perusahaan utama Grup LG.Setelah mengelilingi fasilitas LG Science Park, dalam pidato yang akan disampaikan oleh Menteri Yellen, dia akan menggarisbawahi pentingnya pembentukan rantai pasokan yang fleksibel, penurunan tekanan inflasi, dan jalinan hubungan kemitraan global dengan negara-negara aliansi AS, seperti Korea Selatan.Sebelum itu, Menteri Yellen dijadwalkan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Korea Selatan Chu Kyung-ho, Menteri Strategi dan Keuangan, serta Gubernur Bank Sentral Korea Selatan Lee Chang-yong pada pagi hari tanggal 19 Juli.Kondisi ekonomi, kerja sama di bidang keuangan, sanksi terhadap Rusia, dan lain sebagainya akan dibahas dalam pertemuan tersebut.Kementerian Keuangan AS mengatakan pihaknya akan membahas sistem pembatasan harga minyak mentah asal Rusia guna mencegah Rusia menerima pendapatan dari hasil penjualan minyak mentah.Di sela-sela kunjungannya ke Korea Selatan, Menteri Yellen juga akan bertemu dengan para pengusaha wanita di Korea Selatan.Melalui pertemuan tersebut, pihaknya akan menggarisbawahi pentingnya peningkatan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, yang akan bermanfaat dalam menyelesaikan masalah kekurangan tenaga kerja.Sebelum mengunjungi Korea Selatan, Menteri Yellen dijadwalkan mengunjungi Jepang pada tanggal 12 Juli dan akan menghadir Pertemuan Menteri Keuangan G20 yang digelar di Indonesia pada tanggal 15-16 Juli.Kementerian Keuangan AS mengatakan bahwa ini adalah kunjungan pertama Menteri Yellen ke wilayah Indo-Pasifik sebagai Menteri Keuangan, dan akan menjalankan peran AS untuk mengembangkan diplomasi dan memperkuat landasan ekonomi di wilayah Indo-Pasifik.