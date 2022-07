Perairan Jejudo Diguncang Serangkaian Gempa Bumi

Photo : YONHAP News

Gempa bermagnitudo 2 mengguncang perairan Pulau Jejudo pada Selasa (12/07) pagi.Badan Meteorologi Korea mengatakan gempa berkekuatan magnitudo 2,6 terjadi di perairan sejauh 103 kilometer di timur Kota Seogwipo pada pukul 10.38.Ini terjadi setelah gemba bermagnitudo 2,7 dilaporkan pada pukul 10.09 dan sebuah gempa berkekuatan magnitudo 2,3 pada pukul 09.56 di sekitar lokasi tersebut.Dua gempa lain sebelumnya juga terjadi di dekat pulau tersebut pada hari yang sama.Badan itu memperkirakan kedalaman pusat gempa berada sekitar enam hingga tujuh kilometer.Ditambahkannya, gempa tersebut diperkirakan tidak menyebabkan kerusakan.With the latest tremors, the Korean Peninsula has seen a total of 36 earthquakes of a magnitude over two this year.Dengan gempa terkini itu, Semenanjung Korea telah mengalami total 36 gempa bumi berkekuatan magnitudo 2 dalam tahun ini.