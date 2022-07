Konser K-Pop Digelar di Central Park, New York, AS

Photo : YONHAP News

Di taman yang merupakan simbol Kota New York di Amerika Serikat (AS), Central Park, konser K-pop skala besar digelar untuk pertama kali setelah pandemi COVID-19.Ribuan penggemar K-Pop menyerbu Central Park dan bersama menyanyikan lagu pop Korea Selatan.Panggung pembuka dalam konser tersebut menampilkan 'Brave Girls'. Segera, suasana konser memanas.Lima ribu penggemar K-Pop yang berbondong-bondong datang bersama keluarga, teman atau orang tercinta mereka menunjukkan antusianisme tinggi akan penampilan para musisi K-pop yang mengguncang Central Park.Boyband 'Golden Child' dan penyanyi Amerika Serikat berdarah Korea, Alexa, yang juga pemenang program kontes musik terbesar di AS, American Song Contest, menggemparkan panggung dengan nyanyian dan tarian mereka.Penyelenggaraan konser K-Pop skala besar di New York kali ini adalah yang pertama kali dalam tiga tahun sejak konser BTS di Central Park pada 2019 lalu.Berdiri di hadapan panggung konser K-pop, para warga Kota New York terus bersorak penuh semangat dan bersama menyanyikan lirik lagu-lagu pop Korea.Central Park, yang mulai mengadakan pementasan terbuka skala besar pada musim panas ini, diketahui telah berupaya untuk dapat lebih dulu menggelar konser K-pop.Girlband Korea Selatan generasi berikutnya, 'Aespa', yang baru tampil di ABC AS, juga menarik perhatian besar saat tampil di konser Central Park.Sejak pandemi COVID-19, jelas terlihat bahwa popularitas K-pop di panggung internasional semakin tinggi.