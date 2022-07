'Squid Game' Dinominasikan untuk 14 Penghargaan Emmy, Termasuk Drama Terbaik

Photo : YONHAP News

“Squid Game” menerima lebih dari selusin nominasi untuk Emmy Awards tahun ini, termasuk dalam kategori drama terbaik, menjadi program non-Inggris pertama yang bersaing untuk memperebutkan hadiah utama di penghargaan bergengsi industri penyiaran Amerika Serikat (AS) tersebut.Akademi Seni dan Ilmu Pengetahuan Televisi pada hari Selasa (12/07) mengumumkan daftar nominasi final untuk pemenang Primetime Emmy Awards ke-74, termasuk drama megahit Korea Selatan tersebut, yang dinominasikan untuk Outstanding Drama Series dan 13 kategori lainnya. Semua drama televisi primetime yang dirilis di AS antara tanggal 1 Juni 2021 dan 31 Mei tahun ini memenuhi syarat untuk dinominasikan.Ini adalah pertama kalinya sebuah drama televisi yang diproduksi dalam bahasa lain selain bahasa Inggris dinominasikan dalam kategori drama terbaik Emmy Awards. "Squid Game" akan bersaing memperebutkan penghargaan bersama tujuh produksi lainnya, termasuk "Better Call Saul," "Stranger Things," "Succession" dan "Yellowjackets."Serial Netflix yang paling banyak ditonton sepanjang masa itu juga telah memecahkan rekor sebagai drama bukan berbahasa Inggris yang dinominasikan dalam kategori terbanyak di Emmy.Aktor utama dan pendukung dalam "Squid Game", Lee Jung-jae, Jung Ho-yeon, Park Hae-soo, Oh Young-su, dan Lee You-mi, dinominasikan dalam kategori akting, sementara sutradara dan produser Hwang Dong-hyuk dinominasikan dalam kategori penyutradaraan terbaik dan penulisan terbaik.Upacara pengumuman pemenang penghargaan akan diumumkan dan disiarkan secara langsung di NBC pada 12 September.