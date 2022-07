Menkeu Korsel dan AS Diharapkan Bahas Swap Valuta Asing

Photo : YONHAP News

Gubernur Bank Sentral Korea (BOK) Rhee Chang-yong berharap Wakil Perdana Menteri (PM) Urusan Perkonomian Choo Gyeong-hoo akan membahas swap valuta asing dengan Amerika Serikat (AS) dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan AS Janet Yellen.Gubernur Rhee melontarkan harapan itu dalam konferensi pers usai pertemuan rutin Komisi Jasa Keuangan pada Rabu (13/07). Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa para pemimpin kedua negara telah sepakat untuk mempertimbangkan berbagai solusi untuk menciptakan stabilitas pasar valuta asing di kedua negara, saat Presiden AS Joe Biden mengunjungi Seoul pada Mei lalu.Menteri Yellen akan melakukan lawatan ke Korea Selatan pada 19-20 Juli, seusai menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang akan berlangsung pada 15-16 di Bali, Indonesia.Selama berada di Korea Selatan, Yellen akan mengadakan pertemuan menteri keuangan bersama Wakil PM Choo untuk membahas kerja sama keuangan dan ekonomi antara kedua negara.Yellen juga akan bertemu dengan Gubernur Rhee dan membahas isu-isu ekonomi global terkini, perkembangan kondisi pasar keuangan, kerja sama kebijakan global, dan lain sebagainya.