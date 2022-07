TWICE Siap Comeback dengan Mini Album Baru

Photo : YONHAP News

Girlband Korea Selatan, TWICE, akan merilis album mini baru berjudul BETWEEN 1 & 2 pada 26 Agutus mendatang.JYP Entertainment pada hari Rabu (13/07) merilis teaser pertama untuk album mendatangdi akun mesia sosial resminya, sembari memberitakan comeback TWICE dengan mini album ke-11 setelah 9 bulan sejak merilis full album pada November tahun lalu.Pada sehari sebelumnya, TWICE membuat penggemarnya, yang disebut ONCE, bahagia sebagaiman semua anggota TWICE kembali menandatangani kontrak dengan JYP Entertainment dan siap merilis musik baru.Mini album baru ini akan mulai dijual pada tanggal 26 Agustus pukul 13.00 dan pre-order akan dibuka tepat satu bulan sebelumnya, yakni pada 26 Juli pukul 13.00 waktu Korea.