Inflasi AS Melonjak 9,1% di Juni

Photo : KBS News

Harga konsumen Amerika Serikat (AS) naik lebih dari 9 persen pada bulan Juni, jauh melebihi prediksi para ekonom.Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan pada hari Rabu (13/07) bahwa indeks harga konsumen naik 9,1 persen pada bulan Juni dibandingkan tahun sebelumnya, merupakan level tertinggi dalam lebih dari 40 tahun.Angka di bulan Juni ini jauh lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 8,6 persen, dan melampaui 8,8 persen yang diprediksi oleh para ekonom.Dibandingkan bulan sebelumnya, harga melonjak 1,3 persen di bulan Juni.Dengan lonjakan inflasi yang berkelanjutan, Federal Reserve (The Fed) AS diperkirakan akan melanjutkan kenaikan suku bunga yang agresif untuk menurunkan harga yang melonjak.The Wall Street Journal mengatakan The Fed, yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 persen poin bulan lalu, diperkirakan pada bulan ini juga akan mengambil langkah raksasa serupa.