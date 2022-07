AU Korsel dan AS Gelar Latihan Penerbagangan Gabungan, Kerahkan 30 Jet Tempur

Photo : YONHAP News

Angkatan Udara (AU) Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) kini tengah melaksanakan latihan penerbangan gabungan yang melibatkan sejumlah jet tempur, termasuk F-35A.AU Korea Selatan menyatakan bahwa kedua pihak sedang melanjutkan latihan udara bersama yang telah berlangsung sejak Senin (11/07) hingga Kamis (14/07).Latihan ini merupakan latihan bersama pertama di mana jet tempur F-35A milik kedua negara bersama-sama dikerahkan sejak jet tempur itu ditempatkan di militer Korea Selatan.Dijelaskan bahwa tujuan latihan tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan operasi gabungan dan interoperabilitas jet tempur F-35A dalam latihan lapangan yang sebenarnya.Sebanyak 30 unit jet tempur dikerahkan dalam latihan gabungan, termasuk F-35A, F-15K, KF-16, FA-50 milik AU Korea Selatan, serta F-35A dan F-16 milik AU AS.Latihan penerbangan gabungan itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) antara Korea Selatan dan AS pada Mei lalu untuk menyebarkan aset strategis AS secara tepat dan terkoordinasi.