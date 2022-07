Korsel dan AS Gelar Pertemuan Komite Penanganan WMD di Seoul

Photo : KBS News

Pertama kalinya dalam tiga tahun, Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menggelar pertemuan tingkat direktur untuk penanggulangan senjata pemusnah massal (WMD).Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa pihaknya telah mengadakan pertemuan komite penanganan WMD (CWMDC) bersama dengan pihak Kementerian Pertahanan AS di Seoul pada hari Rabu (13/07).CWMDC, yang kini merupakan badan konsultasi tingkat direktur untuk menanggapi ancaman nuklir dan WMD Korea Utara, dimulai sebagai pertemuan Kelompok Kerja Kontra-Proliferasi (CPWG) pada 1997 dan kemudian berkembang menjadi komite yang ada saat ini sejak 2016.Pertemuan komite tidak diadakan pada 2020 dan 2021 akibat merebaknya COVID-19.Menurut kementerian, Kepala Perencanaan Kebijakan di kementerian, Kim Sung-min, memimpin pertemuan dengan Richard Johnson, Wakil Menteri pertahanan AS yang bertanggung jawab untuk kebijakan WMD.Dalam pertemuan itu, keduanya membahas cara meningkatkan pengertian tentang ancaman WMD dan sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam mencegah dan menanggapi ancaman WMD Korea Utara.